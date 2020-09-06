Вашингтон, , 14:12 — REGNUM Чистая прибыль американской компании Zoom во втором квартале 2020 года составила $185.7 млн. Об этом сообщает CNN Business со ссылкой на финансовую отчётность компании.

В годовом исчислении чистая прибыль Zoom во втором квартале текущего года выросла почти на 3300%. Выручка Zoom во втором квартале 2020 года составила $663,5 млн, что на 355% больше, чем за тот же период 2019 года.

На фоне хороших финансовых показателей в Zoom также пересмотрели прогноз ожидаемой годовой выручки, повысив его до $2,37−2,39 млрд. Ранее в Zoom ожидали, что выручка компании в 2020 году составит от $1,775 до 1,8 млрд.

Популярность одноимённого сервиса для видеосвязи компании Zoom начала резко расти в 2020 году из-за пандемии новой коронавирусной инфекции. Генеральный директор Zoom Эрик Юань рассказал, что к концу июля у компании было около 370 тысяч корпоративных клиентов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в июне основатель компании Zoom Эрик Юань пообещал, что функция сквозного шифрования будет бесплатно доступна для всех пользователей сервиса Zoom.

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