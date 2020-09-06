Вашингтон, , 13:38 — REGNUM Специалисты американского аэрокосмического агентства NASA и некоторых американских научно-исследовательских институтов завершили сборку главного зеркала космического телескопа Nancy Grace Roman Space Telescope (RST). Об этом сообщает пресс-служба NASA.

Новая космическая обсерватория была названа в честь американского астронома Нэнси Роман, сыгравшей важную роль в разработке космического телескопа «Хаббл». Новый телескоп будет работать в инфракрасном диапазоне, он поможет продолжить наблюдения, ведущиеся с помощью телескопов «Хаббл» и WISE. Учёные рассчитывают, что RST позволит впервые получить прямые изображения экзопланет (планет вне Солнечной системы).

В NASA отмечают, что диаметр главного зеркала телескопа RST составляет 2,4 метра. Главное зеркало телескопа «Хаббл» имеет такой же диаметр, однако его вес в четыре раза превышает вес зеркала RST. Учёным удалось добиться сокращения веса посредством использования новых технологий.

Точные сроки запуска нового космического телескопа не сообщаются. Ожидается, что он состоится в середине 2020-х годов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в июле в NASA объявили о задержке запуска орбитального телескопа «Джеймс Уэбб» до октября 2021 года.