Москва, , 13:04 — REGNUM Министерство земельных ресурсов, инфраструктуры и транспорта Южной Кореи разрешило эксплуатацию в стране вертолётов МИ-171А2, выпускаемых холдингом «Вертолёты России». Об этом сообщает пресс-служба Ростеха.

Генеральный директор холдинга «Вертолеты России» Андрей Богинский рассказал, что представители холдинга уже ведут переговоры о поставках новых вертолётов в Южную Корею. Он отметил, что южнокорейская полиция ранее успешно использовала вертолёты типа Ми-8/17, к которому относится и модель МИ-171А2.

«Валидация сертификата Ми-171А2 свидетельствует о высоком уровне доверия к российским вертолётам и об их востребованности в этой стране», — подчеркнул Богинский.

В настоящее время сертификат вертолёта Ми-171А2 валидирован авиационными правительственными ведомствами Казахстана, Индии и Колумбии. Далее планируется валидация в Бразилии, Китае, Мексике, Перу и других странах.

Серийное производство вертолётов Ми-171А2 было начато в 2018 году. От более ранних летательных аппаратов этой серии новые вертолёты отличаются улучшенными лётно-техническими характеристиками и переработанной несущей системой. Вертолёты Ми-171А2 могут использоваться для спасательных, медицинских, транспортных и иных операций.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в апреле 2020 года президент России Владимир Путин присвоил звание Героя Труда управляющему директору акционерного общества «Улан-Удэнский авиационный завод» Леониду Белых. В настоящее время это предприятие занимается выпуском вертолётов нескольких моделей, включая Ми-171А2.