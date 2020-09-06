Пекин, , 12:02 — REGNUM Главный исполнительный директор подразделения Huawei по потребительскому бизнесу Ричард Ю призвал китайские компании нарастить собственное производство микросхем. Об этом сообщает портал cnTechPost.

В мае 2019 года министерство торговли США внесло компанию Huawei в чёрный список, запретив свободное сотрудничество с американскими производителями. Спустя год эти меры были распространены также на иностранные компании, использующие в производстве американские технологии.

Ричард Ю рассказал, что это должно послужить уроком для остальных китайских компаний, которые занимаются только разработкой микросхем, доверяя производство иностранным партнёрам. Он призвал разные компании объединить усилия, чтобы ускорить развитие производства полупроводников в Китае.

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источники в отрасли сообщило, что в 14-ом пятилетнем плане Китая правительство планирует значительно расширить меры поддержки предприятий электронной промышленности.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в сентябре стало известно, что правительство США рассматривает возможность внесения в чёрный список крупнейшего в Китае производителя интегральных микросхем Semiconductor Manufacturing International Corporation.

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