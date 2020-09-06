Вашингтон, , 11:32 — REGNUM Министерство обороны США завершило пересмотр условий сделки на создание облачной инфраструктуры и признало предложение Microsoft наиболее выгодным. Об этом сообщает телеканал CNBC.

Американское военное ведомство заключило контракт стоимостью около $10 млрд на создание защищённой облачной инфраструктуры JEDI в октябре 2019 года. Подрядчик выбирался на конкурсной основе, победителем была признана компания Microsoft.

После этого другой претендент на выполнение это контракта — компания Amazon — потребовал пересмотра сделки в судебном порядке. В Amazon заявили, что предложение Microsoft не является самым выгодным, а выбор в пользу этой компании был сделан по политическим соображениям. На время судебного разбирательства работы по контракту были приостановлены, а Пентагону было предоставлено 120 дней для повторной переоценки всех предложений.

«Департамент завершил всестороннюю переоценку предложений по проекту JEDI Cloud и установил, что предложение Microsoft по-прежнему является предпочтительным для правительства», — заявили в военном ведомстве США.

В пресс-службе Amazon заявили о несогласии с этим решением, добавив, что выбор в пользу Microsoft был сделан под давлением президента США Дональда Трампа.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в апреле суд США по федеральным искам удовлетворил просьбу Пентагона о пересмотре условий контракта на создание облачной инфраструктуры JEDI.

Читайте ранее в этом сюжете: Пентагону разрешили пересмотреть контракт с Microsoft на $10 млрд