Вашингтон, , 11:05 — REGNUM Технология просмотра мультимедийного содержимого Flash Player перестанет поддерживаться на браузерах американской компании Microsoft в декабре 2020 года. Об этом сообщается в блоге компании.

Разработчик Flash Player — компания Adobe — объявила о постепенном прекращении поддержки этой технологии в 2017 году. Этот отказ был скоординирован с разработчиками наиболее популярных браузеров, включая компании Apple, Google, Microsoft и Mozilla.

Сейчас в Microsoft представили более точные сроки прекращения поддержки Flash Player. С января 2021 года эта технология будет отключена на браузерах Microsoft Edge и Internet Explorer 11. Летом 2021 года вместе с обновлением Windows из браузеров будут удалены все программные интерфейсы и групповые политики, управляющие Adobe Flash.

«Решение о прекращении поддержки Flash Player было принято Adobe из-за не очень широкого использования технологии и доступности более удобных и надёжных технологий, таких как HTML5, WebGL и WebAssembly», — объяснили в Microsoft.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в июне компания Adobe порекомендовала пользователям Flash Player удалить это приложение до конца 2020 года.

Читайте ранее в этом сюжете: В Adobe призвали удалить Flash Player с компьютеров до конца года