Москва, , 10:45 — REGNUM Министр обороны России, генерал армии Сергея Шойгу заявил, что все-таки Т-72 Вооруженных сил Российской Федерации будут модернизированы до модификации Т-72БЗМ. Об этом Шойгу заявил по завершении Армейских игр — 2020.

По словам Шойгу, проведенные игры очень серьезно поспособствовали принятию этого решения. Он отметил, что ранее подобное уже бывало — несколько лет назад в соревнованиях участвовал танк Т-72Б1 и по итогам конкурса были предложены технические ходы, которые помогли создать танк Т-72Б3М.

Технические решения, реализованные на танках Т-72Б3, позволили повысить их подвижность, надежность и эргономику.

Напомним, что танковый биатлон в рамках Армейских международных игр «АрМИ-2020» состоялся в подмосковном Алабине. Первое место заняла команда российских Вооруженных сил.

Т-72 — это один из самых распространенных в мире танков. Он был создан советскими инженерами и поступил на вооружение Советской армии в 1973 году. Производится танк на Уралвагонзаводе в Нижнем Тагиле.

Этот танк многократно модернизировался и его модификации до сих пор составляют основу танковых подразделений Вооруженных сил России.

Его новая модификация Т-72Б3М представляет из себя очень глубокую модернизации. танк получил новый двигатель мощность которого составляет 1130 лошадиных сил, что почти на 300 «лошадей» больше, чем у Т-72Б3.

Также танк оснащен новым 125-мм орудием с улучшенной баллистикой и ресурсом. Орудие оснащено прицелом «Сосна-У», в танке также установлен цифровой баллистический вычислитель и панорамный прицел.

Существенно усилена защита танка — установлены решетчатые экраны против кумулятивных боеприпасов и динамическая защита «Реликт».