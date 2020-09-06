Москва, , 10:29 — REGNUM Специалисты ракетно-космического центра «Прогресс» устранили неисправность в третьей ступени ракеты-носителя «Союз-2.1а», выявленную в январе 2020 года. 6 сентября об этом сообщает пресс-служба РКЦ «Прогресс».

"Неисправность в третьей ступени ракеты-носителя «Союз-2» этапа 1а, выявленная во время подготовки к пуску в январе 2020 года, определена и устранена в установленном порядке», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы ракетно-космического центра.

Неисправность была выявлена в ракете-носителе «Союз-2.1а», предназначенной для вывода на орбиту спутника связи «Меридиан-М». Проблема с третьей ступенью ракеты-носителя была обнаружена при подготовке к запуску, первоначально планировавшемуся на 24 января. Позже специалисты провели замену неисправной ступени.

В РКЦ «Прогресс» добавили, что на предприятии был проведён ряд мероприятий для исключения повторения подобных ситуаций.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 20 февраля с космодрома «Плесецк» успешно стартовала ракета-носитель «Союз-2.1а» со спутником «Меридиан-М».

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