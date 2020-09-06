Вашингтон, , 09:57 — REGNUM Компания Facebook начала тестировать возможность отображения видеороликов из Instagram в своей основной социальной сети. Об этом сообщил журналист Мэтт Наварра на своей странице в социальной сети Twitter.

Наварра опубликовал комментарий представителя Facebook, в котором подтверждается тестирование новой функции. В Facebook отмечают, что эта возможность позволит проще делиться интересными моментами жизни с друзьями, вне зависимости от платформы, которую они используют.

Также представитель Facebook отметил, что новая функция учитывает все действующие настройки конфиденциальности, а пользователи Instagram смогут запретить показ своих видео в Facebook. Он добавил, что в настоящее время функция тестируется ограниченным кругом людей, не назвав ожидаемые сроки открытого запуска.

Компания Facebook приобрела социальную сеть Instagram в 2012 году. В 2019 году Facebook начала объединять техническую инфраструктуру принадлежащих ей сервисов WhatsApp, Instagram и Facebook.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в августе Facebook начала тестировать возможность кроссплатформенного обмена сообщениями между пользователями Instagram и Facebook Messenger.

Читайте ранее в этом сюжете: Facebook начала объединять чаты Instagram и Messenger