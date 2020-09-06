Вашингтон, , 09:27 — REGNUM Разработчик видеоигр Epic Games направил обращение в суд с просьбой обязать компанию Apple восстановить аккаунт компании в магазине приложений App Store на время судебного разбирательства. Об этом сообщает агентство Reuters.

Компания Epic Games является разработчиком популярной многопользовательской игры Fortnite. В августе Epic Games запустила собственную платёжную систему, которая позволяет пользователям приобретать внутриигровую валюту Fortnite в обход магазинов приложений.

С помощью этого в Epic Games рассчитывали избежать комиссии, взимаемой со всех платежей в магазинах приложений. Однако в Apple решили, что эти действия нарушают правила использования магазина приложений App Store и заблокировали аккаунт компании.

Представители Epic Games подали обращение в окружной суд США северного округа штата Калифорния. Однако следующее заседание назначено только на 28 сентября, а всё разбирательство может затянуться на несколько месяцев. Поэтому Epic Games направила ещё одно обращение, призвав суд потребовать от Apple восстановить аккаунт разработчика на время судебного разбирательства.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 5 сентября представители Epic Games рассказали, что после удаления Fortnite из магазина App Store среднесуточное число игроков, использующих iOS-устройства, снизилось на 60%.

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