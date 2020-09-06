Москва, , 07:55 — REGNUM Изготовление первого лётного образца ракеты-носителя «Союз-5» начнётся в середине следующего года, сообщил генеральный директор РКЦ «Прогресс» Дмитрий Баранов 6 сентября РИА Новости.

Руководитель предприятия Роскосмоса отметил, что в настоящее время в ракетно-космическом центре изготавливают отработочные образцы новой ракеты-носителя. В начале 2020 года на предприятие будет доставлен новый алюминиевый сплав, который будет использоваться для изготовления испытательных образцов.

«…думаю, к середине года, возможно, начнём уже какие-то конструкции делать именно для лётной машины», — подытожил Баранов.

Ракета-носитель среднего класса «Союз-5» (также известная как «Иртыш») разрабатывается с 2016 года. Она призвана заменить носители серии «Зенит», производящиеся на украинских предприятиях. Первый испытательный запуск ракеты «Союз-5» запланирован на 2023 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в августе в РКЦ «Прогресс» начали испытывать новое сварочное оборудование, которое будет использоваться для производства корпусов ракет-носителей «Союз-5» и «Союз-6».

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