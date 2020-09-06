Вашингтон, , 07:29 — REGNUM Представители китайского производителя микросхем Semiconductor Manufacturing International Corp. (SMIC) заявили об отсутствии у компании связей с вооружёнными силами Китая. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Ранее стало известно, что правительство США рассматривает возможность внесения компании SMIC в чёрный список. В этом случая китайский производитель лишится прямого доступа к американскому оборудованию для производства чипов. Агентство Reuters со ссылкой на свои источники сообщило, что в правительстве США подозревают компанию SMIC в сотрудничества с военными ведомствами Китая.

«Наша компания производит полупроводники и предоставляет услуги исключительно гражданским и коммерческим клиентам… Любые заявления о связях компании с китайскими военными являются ложными», — подчеркнули в SMIC.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в настоящее время правительство США внесло в чёрный список уже более 275 китайских компаний, включая производителей телекоммуникационного оборудования Huawei и ZTE. Американские компании не могут сотрудничать с попавшими в этот список организациями без получения специальной лицензии от правительства США.

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