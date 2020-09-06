Пекин, , 07:19 — REGNUM Успешное приземление на заданной площадке совершил китайский многоразовый экспериментальный космический аппарат. Об этом 6 сентября сообщает агентство «Синьхуа».

Ракета-носитель «Чанчжэн-2F» («Великий поход-2F») с многоразовым космическим аппаратом стартовала с космодрома Цзюцюань 4 сентября и благополучно приземлилась на заданной площадке спустя два дня после запуска. Аппарат предназначен для тестирования технологий многоразового использования во время космических полётов и для предоставления технологической поддержки при мирном освоении космоса.

Эксперимент признан удачным. Это означает, что Китай совершил очередной прорыв в освоении технологий многоразового использования в космической отрасли.

Ранее ИА REGNUM сообщало об успешном запуске Китаем на околоземную орбиту космического корабля многоразового использования.

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