Вашингтон, , 15:29 — REGNUM Правительство США рассматривает возможность внесения в чёрный список китайской компании Semiconductor Manufacturing International Corporation (SMIC). Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники в отрасли.

По данным издания, инициатором внесения китайской компании в чёрный список является министерство обороны США. В случае принятия этого решения американские компании не смогут поставлять SMIC оборудование для производства микросхем без получения специальной лицензии. В Пентагоне подтвердили, что вопрос о внесении SMIC в чёрный список обсуждается совместно с представителями других правительственных ведомств.

Чёрный список министерства торговли США уже насчитывает более 275 китайских компаний, включая крупных производителей телекоммуникационного оборудования Huawei и ZTE. Если крупнейший в Китае производитель микросхем — SMIC — также будет внесён в этот список, то он не сможет свободно закупать оборудование у американских компаний Lam Research, KLA Corp, Applied Materials и других.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в мае стало известно, что китайские государственные фонды инвестируют $2,25 млрд в расширение производства на заводе SMIC в Шанхае.