Варшава, , 15:02 — REGNUM Польская студия CD Projekt RED потратила более $120 млн на разработку видеогры Cyberpunk 2077 и других не представленных проектов. Об сообщается в отчёте компании.

Согласно отчёту CD Projekt RED, в период с 1 января 2020 года по 30 июня 2020 года совокупные расходы компании на разработку видеоигр составили $121 млн. Главным проектом польской компании является готовящаяся к выходу видеоигра Cyberpunk 2077, однако эти затраты включают и другие, ещё не представленные, проекты.

Выход Cyberpunk 2077 назначен на 19 ноября 2020 года. Видеоигра будет доступна на персональных компьютерах, а также приставках PlayStation 4 и Xbox One. Позже она будет поддерживаться на приставках нового поколения PlayStation 5 и Xbox Series X.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в июне студия CD Projekt RED объявила о переносе релиза игры Cyberpunk 2077 с 17 сентября на 19 ноября 2020 года. Разработчик объяснил это решение затруднениями при переходе на удалённый режим работы в связи со вспышкой коронавирусной инфекции.