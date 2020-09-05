Нью-Дели, , 14:30 — REGNUM Министерство коммуникаций и информационных технологий Индии заблокировало на территории страны 118 мобильных приложений, разработанных китайскими компаниями. Об этом сообщает газета South China Morning Post.

В список запрещённых попало несколько популярных приложений, включая китайскую поисковую систему Baidu, приложение для мобильных платежей Alipay и видеоигру для мобильных устройств PUBG Mobile. В правительстве Индии объяснили решение тем, что разработчики этих приложений передают собираемые данные за пределы Индии, что может предоставлять угрозу для национальной безопасности.

Также новое решение устраняет лазейки, которые использовались разработчиками приложений для продолжения деятельности в Индии после публикации подобного запрета в августе. Тогда правительство Индии заблокировало в стране 57 популярных китайских приложений, включая мессенджер WeChat и социальную сеть TikTok.

Эксперты связывают блокировку приложений с обострением отношений между Китаем и Индией, последовавших за приграничным военным конфликтом в июне. Старший аналитик консалтинговой компании Niko Partners Даниэль Ахмад отметил, что под запрет попали даже приложения, которые не передают обрабатываемые данные за пределы Индии. В частности, компания Tencent в июле перенесла обработку всей информации на серверы в Индии, однако это не повлияло на запрет принадлежащей ей мобильной игры PUBG Mobile.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в сентябре официальный представитель посольства КНР в Индии Цзи Жун заявила, что решение о запрете китайских приложений нарушает правила ВТО.

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