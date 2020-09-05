Владивосток, , 13:43 — REGNUM Представители компании S7 Group обсудили с правительством Приморского края возможность организации стоянки для плавучего космодрома «Морской старт» в одной из бухт Приморья. Об этом сообщает пресс-служба правительства Приморского края.

Вопрос о будущем месте стоянки плавучего космодрома обсуждался на встрече губернатора Приморского края Олега Кожемяко с руководителями S7 Group 5 сентября. На этой встрече генеральный директор S7 Space (входит в S7 Group) Сергей Савченков рассказал, что в настоящее время определяется финансовая модель проекта.

Он объяснил, что для проведения запусков плавучий космодром будет выходить в море в районе экватора. Планируется, что постоянная стоянка для «Морского старта» будет оборудована в одной из бухт Приморья. Савченко отметил, что при этом будет создано около 200 рабочих мест — такое количество специалистов потребуется для обслуживания комплекса. Глава Приморья заверил, что правительство края окажет содействие в подборе места дислокации плавучего космодрома и создании требуемой инфраструктуры.

Плавучий космодром «Морской старт» был создан международным консорциумом для проведения запусков ракет-носителей семейства «Зенит». В 2016 году космодром был выкуплен российской компанией S7 Space, а в 2020 году — перебазирован из США в Россию.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в августе заместитель председателя правительства РФ по вопросам оборонно-промышленного комплекса Юрий Борисов заявил, что для восстановления космодрома «Морской старт» потребуется около 35 млрд рублей.