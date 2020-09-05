Берлин, , 12:59 — REGNUM Американская компания Facebook была вынуждена приостановить продажи гарнитур виртуальной реальности в Германии из-за введения новых правил, которые противоречат местным законам. Об этом сообщает портал ExtremeTech.

В августе в Facebook объявили об изменении правил пользования гарнитурами виртуальной реальности Oculus Rift. Согласно новым правилам, для доступа ко всем функциям устройств будет требоваться авторизация с помощью учётной записи в социальной сети Facebook.

Это правило может противоречить законам о персональных данных, действующих на территории Германии и других стран Европейского союза. В частности, одно из правил местного закона гласит, что компании не могут требовать от клиентов передачи личных данных для оказания услуг, не зависящих от этой информации.

Представители Facebook заявили порталу Heise. de о приостановке продаж гарнитур Oculus в Германии для проведения необходимых консультаций.

«Остановка продаж является временной мерой, необходимой для завершения переговоров с надзорными органами в Германии», — подчеркнули в Facebook.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, решение об обязательном и использовании учётных записей Facebook для использования Oculus Rift вызвало массовое недовольство у владельцев устройств.