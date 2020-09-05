Пекин, , 12:24 — REGNUM В правительстве КНР разрабатывается проект широкой поддержки предприятий электронной промышленности. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники в отрасли.

По данным издания, новые меры поддержки будут включены в проект 14-го пятилетнего плана, который будет представлен высшему руководству Китая в октябре. Предлагаемые меры поддержки отрасли до 2025 года включают комплекс мер по стимулированию исследований, разработок и производства полупроводниковых устройств.

В 2018 и 2019 годах китайские компании закупали у иностранных производителей интегральные микросхемы на сумму более $300 млрд. Однако в последнее время правительство США наращивает давление на китайские компании, блокируя им доступ к рынку полупроводников. Например, введённые в отношении Huawei санкции предусматривают запрет на поставку китайской компании чипов, произведённых с использованием американских технологий.

«В правительстве Китая понимают, что полупроводники лежат в основе всех передовых технологий, а китайские компании больше не могут полагаться на американские поставки. На возможное ужесточение ограничения доступа к микросхемам со стороны США Китай может ответить поддержкой развития собственной промышленности», — заявил аналитик исследовательской компании Gavekal Dragonomics Дэн Ван.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, во втором квартале 2020 года выручка крупнейшего производителя чипов в Китае Semiconductor Manufacturing International Corporation (SMIC) выросла на 18,7% в годовом исчислении.

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