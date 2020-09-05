Вашингтон, , 11:46 — REGNUM Прототип космического корабля Starship поднялся на высоту 150 метров в ходе лётных испытаний на частном космодроме SpaceX в штате Техас. Об этом сообщает пресс-служба SpaceX.

Испытания проводились с прототипом разрабатываемого корабля, известном под названием SN6. Целью небольших управляемых вертикальных взлётов и посадок являются испытания конструкции космического корабля и двигателя Raptor. Для этих испытаний прототипы кораблей оснащаются одним таким двигателем, однако при космических запусках на каждый корабль будет устанавливаться шесть двигателей Raptor.

Предыдущий прототип корабля Starship — SN5 — успешно выдержал аналогичное испытание в начале августа. Несколько более ранних прототипов были уничтожены в ходе неудачных испытаний.

Компания SpaceX разрабатывает корабль Starship и сверхтяжёлую ракету-носитель Super Heavy для пилотируемых космических полётов за пределы околоземной орбиты, включая миссии к Марсу.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в августе глава компании SpaceX Илон Маск заявил, что испытательный запуск корабля Starship на околоземную орбиту может состояться в 2021 году.

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