Фучжоу, Китай, , 11:13 — REGNUM Специалисты Китайской национальной ядерной корпорации успешно загрузили первую партию топлива в реактор пятого энергоблока АЭС «Фуцин». Об этом сообщает агентство «Синьхуа».

Строительство АЭС «Фуцин» было начато в 2008 году, первый энергоблок был запущен в 2014 году. На подготавливаемом в настоящее время к запуску пятом энергоблоке установлен ядерный реактор нового типа — «Хуалун-1» или HPR1000.

Начало ввода в эксплуатацию пятого энергоблока запланировано на конец 2020 года. Также продолжается строительство шестого энергоблока с реактором такого же типа. После запуска пятого и шестого энергоблоков АЭС «Фуцин» будет выведена на полную мощность.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в первом квартале 2020 года объём выработки электроэнергии на атомных электростанциях в Китае вырос на 6,9% в годовом исчислении.