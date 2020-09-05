Вашингтон, , 10:07 — REGNUM Закрытое тестирование системы спутникового интернета Starlink показало, что она сможет использоваться для потоковой передачи видео и многопользовательских видеоигр, заявила инженер SpaceX Кейт Тайс. Об этом сообщает портал TechCrunch.

Представитель SpaceX рассказала, что скорость загрузки данных из интернета при использовании системы Starlink составляет более 100 Мбит/с. Она отметила, что этой скорости хватит для одновременной передачи нескольких потоков видео в высоком разрешении.

Тайс добавила, что система Starlink также показала высокую скорость доступа к интернет-ресурсам. Она подчеркнула, что это позволит использовать Starlink для многопользовательских видеоигр, требующих низкой задержки. Открытое тестирование спутникового интернета Starlink в SpaceX планируют запустить до конца текущего года.

SpaceX начала формировать группировку околоземных спутников системы Starlink в 2019 году. Целью этого проекта является предоставление широкополосного доступа к сети интернет в районах, не охваченных наземной телекоммуникационной инфраструктурой. В настоящее время на околоземной орбите находится 713 спутников Starlink, а общее количество космических аппаратов в составе этой группировке должно составить более 10 тысяч.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 3 сентября компания SpaceX запустила 60 спутников группировки Starlink посредством ракеты-носителя Faclon 9.

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