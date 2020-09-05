Оттава, , 09:38 — REGNUM Президентом Канадского космического агентства (CSA) назначена Лиза Кэмпбелл. Об этом сообщает пресс-служба CSA.

Кэмпбелл сменила на этом посту Сильвена Лапорта, возглавлявшего CSA с 2015 года. Ранее она работала в министерстве национальной обороны Канады, возглавляя подразделение, занимающееся закупками военного оборудования.

«На протяжении всей своей карьеры Лиза Кэмпбелл работала на службе у канадцев, её знания и способности помогут агентству в будущих исследованиях. Также будет полезен опыт Кэмпбелл в сфере оборонных закупок, так как ей придётся отвечать за государственные закупки для космического сектора», — отметил министр инноваций, науки и экономического развития Канады Навдип Бейнс.

Канадское космическое агентство было создано в марте 1989 года. CSA занимается организацией космических исследований, а также разработкой и эксплуатацией космических аппаратов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в июне в CSA заявили, что канадские специалисты разработают робототехнический комплекс для планируемой американской окололунной космической станции.

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