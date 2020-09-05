Таншань, Китай, , 09:09 — REGNUM Китайская компания Commsat начала строительство завода по производству спутников в городе Таншань. Об этом сообщает газета China Daily.

Завод Commsat в Таньшане станет первым в Китае негосударственным предприятием по производству орбитальных спутников. Планируется, что предприятие будет выпускать около 100 космических аппаратов массой от 50 до 500 кг в год. Запуск производства ожидается в начале 2021 года.

Президент Commsat Пэн Юаньюань рассказал, что на этой площадке также будут проводиться исследования в области космических технологий связи. Он добавил, что компания также ведёт переговоры с правительством провинции Сычуань о строительстве ещё одного завода по производству космических аппаратов в городе Ибин.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в июле председатель КНР Си Цзиньпин объявил о завершении развёртывания китайской спутниковой навигационной системы BeiDou.