Вашингтон, , 08:36 — REGNUM Операторы связи в сельских районах США запросили у правительства $1,8 млрд для замены телекоммуникационного оборудования китайских компаний Huawei и ZTE. Об этом говорится в отчёте Федеральной комиссии по связи США (FCC).

В июне текущего года правительство США официально объявило китайские компании Huawei и ZTE структурами, представляющими угрозу национальной безопасности Соединённых Штатов. Это решение предусматривает запрет на использование средств из государственных фондов для приобретения оборудования этих компаний.

Также от операторов связи потребовали заменить ранее установленное оборудование Huawei и ZTE. Операторы связи в сельских районах США во многом полагались на недорогое оборудование китайских производителей, поэтому оценили необходимые для его замены затраты в $1,837 млрд. По оценкам FCC, операторы связи смогут получить из госбюджета около $1.618 млрд. Итоговая сумма компенсаций за замену китайского оборудования будет утверждена Конгрессом США.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в июне глава FCC Аджит Пай обвинил компании Huawei и ZTE в связях с правительством и военными структурами Китая.