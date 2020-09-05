Пекин, , 07:23 — REGNUM Посадочная платформа и планетоход автоматической миссии «Чанъэ-4» проработали более 600 земных суток на поверхности Луны. Об этом сообщает газета China Daily со ссылкой на Центр лунных исследований и космических программ Китайского национального космического управления.

Станция «Чанъэ-4» совершила посадку в кратере Фон Карман на обратной стороне Луны в январе 2019 года. Через несколько дней после посадки от платформы отделился луноход «Юйту-2». Расчётный срок жизни лунохода составлял 300 земных дней, однако аппарат проработал уже более 600 дней и остаётся активным.

За это время ровер «Юйту-2» преодолел более 500 метров, зондируя пройденные участки реголита с помощью георадара и спектрометра изображений. Отмечается, что данные с приборов миссии «Чанъэ-4» позволили исследователям продвинуться в изучении процессов геологической эволюции Луны.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в августе Китайское национальное космическое управление приступило к разработке программы лунной миссии «Чанъэ-7».

Читайте ранее в этом сюжете: В Китае приступили к разработке программы лунной миссии «Чанъэ-7»