Вашингтон, , 18:57 — REGNUM После очередного обновления встроенного антивируса операционной системы Windows 10 «Защитник Windows» получил функцию загрузки файлов из сети при помощи командной строки. Об этом 4 сентября сообщил журнал PC Gamer.

Эксперт по безопасности Мохаммад Аскар сообщил, что таким образом он смог загрузить маяк Cobalt Strike (ПО, предназначенное для тестирования защиты системы).

Издание отмечает, что вряд ли разработчики добавили функцию для того, чтобы пользователи ПК таким образом загружали вирусы из сети, однако такая возможность существует и похоже, что её добавили в Windows 10 в момент выхода очередного обновления ОС в июле 2020 года.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что Microsoft убрала из Windows 10 функцию отключения «Защитника Windows». При этом в компании отметили, что у пользователей не должно возникнуть проблем в случае использования стороннего защитного ПО.

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