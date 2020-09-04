Пекин, , 18:44 — REGNUM В китайской провинции Ляонин состоялся одновременный спуск на воду восьмого по счёту эскадренного миноносца класса «Тип-055» и 25-го в серии эсминца класса «Тип-52D», построенных для ВМС НОАК, сообщает 4 сентября газета Global Times.

Спуск кораблей на воду состоялся на верфях компании Dalian Shipyard.

Стоит отметить, что, по информации Центрального телевидения Китая, двумя днями ранее из состава ВМС НОАК были выведены два эсминца класса «Тип-051» «Чжаньцзян» и «Чжухай», полученные из Советского Союза в 1950-х гг.

Справка ИА REGNUM: эсминцы класса «Тип-055» вооружены 130-мм артустановкой, а также имеют на борту от 48 до 64 пусковых установок для зенитных ракет HHQ-9, противокорабельных крылатых ракет YJ-18A и крылатых ракет CJ-10 для поражения наземных целей, противолодочных ракет Yu-8A.

Корабли длиной 180 метров оснащены РЛС с фазированной антенной решеткой Тип-346 «Дрэгон Ай» и несут один или два палубных вертолета Z-20.

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