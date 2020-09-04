Берлин, , 15:08 — REGNUM Дисплеи нового типа представила на выставке электроники IFA 2020, в настоящее время проходящей в Германии, компания из Китая TCL. Об этом 4 сентября сообщает портал «Вести.Ru».

Новая инновационная технология получила название NXTPAPER. Благодаря ей нагрузка на зрение уменьшена за счет снижения мерцания, свечения и уменьшения использования синего цвета.

Также указывается, что новая технология призвана составить конкуренцию цветным панелям E Ink, однако в отличие от последних она может, как утверждают создатели NXTPAPER, обеспечить плавное воспроизведение видеороликов, пока только в формате не выше FullHD.

Кроме этого, NXTPAPER имеет в отличие от E Ink на четверть большую контрастность и на треть более тонкую, чем ее жидкокристаллический аналог, матрицу. Последнее получилось в результате отказа от подсветки — в новых панелях используются материалы с высокой отражающей способностью, а конструкция экрана позволяет использовать повторно естественный свет. Однако в этом заключается и недостаток, так как такой экран нельзя использовать в темноте.

При этом отсутствие подсветки означает, что также не будет мерцания экрана, а последнее пагубно для зрения человека. В то же время представители TCL не сообщают, когда устройства с новыми дисплеями появятся в продаже.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в России с января по август доля продаж смартфонов дороже 50 тыс. рублей выросла до рекордных 30% в денежном выражении.