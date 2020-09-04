Вашингтон, , 14:52 — REGNUM Расход топлива дизельного среднеразмерного пикапа Jeep Gladiator в городских условиях равен 10,69 л на 100 км. Такие данные приводит Агентство по охране окружающей среды США (EPA).

Согласно статистическим данным EPA, пикап Gladiator с дизельным двигателем EcoDiesel и «автоматом» имеет расход топлива 10,69 л по городу и 8,4 л по трассе. В смешанном цикле этот показатель равен 9,8 л.

В свою очередь Gladiator с мотором Pentastar V6 и «механикой» имеет расход по городу — 14,7 л, по шоссе — 10,22 л, в смешанном цикле — 12,38 л. При работе с 8-скоростным «автоматом» расход равен 13,83/10,69/12,38 л на 100 км.

Напомним, по итогам первого полугодия 2020 года самой покупаемой моделью Jeep в РФ стал автомобиль Grand Cherokee. За отчётный период этот внедорожник приобрели 340 человек.

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