Токио, , 14:34 — REGNUM Инженеры японской компании Nissan усовершенствовали алгоритм производства компонентов из армированного углеволокном пластика (CFRP). Об этом сообщается на сайте AutomobilNews.

Представители Nissan утверждают, что обнаружили совершенно новую стратегию в отношении преобладающей производственной технологии известной, как «литьё переключателей из компрессионной смолы».

Преобладающая методология включает в себя формование углеродного волокна правильной формы и установку его в штамп с небольшим промежутком между верхним штампом и самими углеродными волокнами. Затем в волокно вводят смолу и оставляют для затвердевания.

Данный алгоритм производства помог снизить время, которое тратится на создание деталей из углеволокна с десяти до двух минут.

Разработанная технология поможет японцам начать массовый выпуск композитных деталей.

Ранее на заводе Nissan в Санкт-Петербурге была внедрена новая технология нанесения двухкомпонентного лака на машины, которая позволила повысить качество лакокрасочного покрытия авто, сделав их надёжнее и долговечнее.

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