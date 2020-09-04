Ульяновск, , 14:10 — REGNUM Дизайнер под ником @andrey_davydov_brada создал концепт «Буханки» с футуристичным дизайном. Изображение авто размещено в официальной группе УАЗ в социальной сети «ВКонтакте».

Рендер стильной “Буханки” @andrey_davydov_brada

"В его (@andrey_davydov_brada) интерпретации Буханка получила футуристичный дизайн, широкую колёсную базу, агрессивные элементы кузова и светодиодную оптику», — говорится в сообщении.

Под изображением футуристичного УАЗика подписчикам предложено оценить дизайн модели. На момент публикации такая интерпретация модели понравилась 48,92% опрошенных. Ещё 27,29% выбрали пункт «Есть спорные моменты, но в целом — супер!». Остальным облик УАЗика не понравился.

Напомним, в середине августа 2020 года в России на две тысячи рублей подорожали внедорожники Ульяновского автозавода, что составляет 0,1−0,3% от прежней цены.

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