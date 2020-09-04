Москва, , 13:49 — REGNUM Серийное строительство двух дизель-электрических подводных лодок проекта 677 «Лада» идёт с отставанием, заявил глава Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов.

«Технически один из наших поставщиков не справился с работоспособностью оборудования, — цитирует его РИА Новости. — Из-за этого завершение строительства первых двух серийных кораблей идет с отставанием».

По его словам, уже создана головная лодка «Санкт-Петербург», находящаяся в опытной эксплуатации в составе ВМФ. Две другие («Кронштадт» и «Великие Луки"_ в работе более 15 лет, уточнил он.

Как сообщало ИА REGNUM, Субмарина «Санкт-Петербург» проекта 677 «Лада» передана флоту в 2010 году. Она предназначена для уничтожения надводных и подводных кораблей противника, охраны военно-морских баз и прибрежной зоны, проведения разведывательных мероприятий.

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