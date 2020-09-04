Москва, , 13:50 — REGNUM Направление беспилотных автомобилей будет выделено компанией «Яндекс» в отдельную компанию Yandex Self-Driving Group (Yandex SDG). Об этом 4 сентября сообщает пресс-служба компании.

Также указывается, что после проведения реструктуризации «Яндекс» выкупит часть доли Uber в Yandex SDG, после чего доля «Яндекса» в Yandex SDG составит 73%. «Яндексом» будет дополнительно инвестировано в новую компанию $150 млн. При этом нынешний глава направления беспилотных авто Дмитрий Полищук будет теперь исполнительным директором Yandex SDG.

Как отметил руководитель группы компаний «Яндекса» Аркадий Волож, чьи слова приводит пресс-служба, компании удалось за три года создать одну из лучших мировых технологий беспилотного транспорта, и это направление является для «Яндекса» стратегически важным.

«Поэтому мы увеличиваем долю в нём и вкладываемся в его развитие. Дополнительные инвестиции позволят команде вывести на новый уровень отличный продукт, который принесёт пользу экосистеме сервисов Яндекса и сможет реализовать коммерческий потенциал за пределами компании, в том числе на международном рынке», — заявил Волож.

Напомним, компания «Яндекс» начала испытания беспилотных автомобилей в 2017 году, и в настоящее время в ее парке насчитывается 130 беспилотных авто в России, США и Израиле.

Читайте развитие сюжета: Сбербанк разработает свою операционную систему для беспилотного транспорта