Пекин, , 13:34 — REGNUM В Китае состоялся запуск многоразового испытательного космического корабля. Об этом сегодня, 4 сентября, сообщает агентство «Синьхуа».

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Уточняется, что запуск с помощью ракеты-носителя «Чанчжэн-2F» состоялся c космодрома «Цзюцюань» в автономном районе Внутренняя Монголия. По информации Китайской корпорации космической науки и техники (CASC), запуск прошёл успешно.

Известно, что испытательный космический аппарат в течение некоторого времени будет работать на орбите, а затем вернётся на Землю.

Это 14-й запуск ракеты-носителя «Чанчжэн-2F».

Как сообщало ИА REGNUM, в 2021 году Китай планирует запустить на орбиту два метеорологических спутника. Одним из них является спутник Fengyun-3E (FY-3E). Это пятый представитель полярных орбитальных спутников серии Fengyun-3 и первый в мире метеорологический спутник на рассветно-закатной солнечно-синхронной орбите.

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