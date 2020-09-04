Кейптаун, , 12:15 — REGNUM Компания Mobi из ЮАР создала крошечный кемпер с полностью оборудованной кухней и ванной. Об этом сообщается на сайте Motor1.

Кемпер Mobi X Motor1

Туристическому прицепу дали название Mobi X. В нём могут разместиться до четырёх человек. Несмотря на компактность автодома, в нём удалось разместить кухню, ванную «комнату» и санузел.

Корпус кемпера сделан из стекловолокна, а в его основе имеется стальная рама с одноосной опорой. «Обут» кемпер в 16-дюймовые вездеходные шины. Вес автодома равен 760 кг.

Конструктивно новинка состоит из выдвижной передней части, откидной стороны (здесь располагается внешняя кухня), комнатной палатки, раскладывающейся ванной комнаты с душем и переносным туалетом.

В автодоме есть встроенная горелка, раковина, водонагреватель и накопитель на 181,84 л воды. За доплату покупатели могут приобрести холодильник.

Стоимость базовой комплектации трейлера равна 21 260 долларам (1,57 млн рублей).

Ранее канадская компания Scout Campers представила автодом Kenai Truck с двухуровневыми жилыми секциями. Кемпер можно устанавливать на грузовую платформу любого полноразмерного пикапа.

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