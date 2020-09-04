Вашингтон, , 11:56 — REGNUM Самым быстрым серийным гибридом по итогам скоростного восхождения на холм Пайкс-Пик в этом сезоне стал суперкар Acura NSX. Об этом сообщается на сайте Supercars.net.

Пилотировал спорткар главный инженер Acura Джеймс Робинсон. Он является десятикратным победителем соревнований «Пайкс-Пик». Робинсон был первым в классах Exhibition, Open и Time Attack 1.

Холм Пайкс-Пик расположен в Скалистых горах Колорадо. Именно в этом месте находится один из самых страшных подъёмов на холмы в мире.

В 2020 году в классе TA1 Робинсон на своём суперкаре конкурировал с Porsche 935 и Porsche GT2 RS Clubsport.

Спорткар Acura NSX оснащён 3,5-литровым твин-турбо V6 в паре с двумя электродвигателями на каждое переднее колесо и одним электродвигателем для усиления задней оси. Мощность авто равна 600 л. с.

Напомним, в августе 2020 года самая производительная модификация Porsche Panamera поставила рекорд скорости на трассе Нюрбургринг, преодолев один круг за 7 минут 29:81 с.

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