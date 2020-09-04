Вашингтон, , 10:57 — REGNUM Совместное предприятие SAIC-GM представило обновлённую версию Chevrolet Equinox для китайского авторынка. Об этом сообщается на сайте автопроизводителя.

Специалисты SAIC-GM оснастили Equinox иными бамперами, новой оптикой и более стильной решёткой радиатора. Внутри автомобиля изменения незначительны.

Основные изменения коснулись технической части авто. Так, в линейке агрегатов обновлённой модели появился бензиновый турбированный мотор объёмом 1,3 л мощностью 165 л. с., который работает в паре с «механикой» и передним приводом.

Также в моторной гамме авто есть новый двигатель серии LSY объёмом два литра. Его производительность равна 237 л. с. Этот движок агрегатируется с 9-скоростным «автоматом».

Ожидается, что на рынке КНР рестайлинговая модель Equinox появится до конца осени 2020 года.

Ранее стало известно, что компания Chevrolet планирует выпустить более внедорожную версию пикапа Chevrolet Colorado. Ожидается, что такое авто появится в 2022 году.

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