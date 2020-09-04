Вашингтон, , 09:51 — REGNUM Американская компания Lucid Motors оснастит электрокар Air самым эффективным в мире аккумулятором. Об этом сообщила пресс-служба автопроизводителя.

Ёмкость батареи будущей модели электрокара Lucid Motors достигнет 113 кВт-ч. Это рекордный показатель среди всех электрокаров. Air обойдёт по этому параметру даже автомобиль Tesla Model S Long Range Plus с показателем 98 кВт-ч. Отмечается, что запас хода Air составит не менее 830 км.

Покупателям будут предложены два варианта Lucid Air — с одним и двумя электромоторами. Производительность одномоторного электрокара составит 650 л. с., а двухмоторного — 1080 «лошадей».

Премьера электромобиля состоится совсем скоро — 9 сентября 2020 года. Начало продаж планируется на начало следующего года.

Ранее стало известно, что седан Lucid Air, созданный американской компанией Lucid Motors, может на одном заряде проехать до 517 миль (около 832 километра). Данный результат авто показало во время своего тестирования на максимальную дальность хода.

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