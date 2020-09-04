Берлин, , 08:58 — REGNUM Немецкое автопредприятие Opel провело премьеру новой версии кроссовера Mokka с классическим двигателем внутреннего сгорания (ДВС). Об этом сообщается на официальном сайте компании.

Генеральный директор Opel Майкл Лошеллер отметил, что в новом Opel Mokka есть все, что олицетворяет бренд.

«Веселый, эффективный и полностью инновационный, Mokka в точности символизирует ценности нашего бренда — захватывающий, доступный, немецкий», — добавил Лошеллер.

Новинка оснащена полностью цифровой кабиной нового поколения с вытянутой по горизонтали панелью приборов, которая объединяет два широкоформатных дисплея размером 12 дюймов. Чтобы обеспечить интуитивное управление и постоянное внимание водителя к дороге конструкторы Opel сохранили кнопки управления для основных функций.

Линейка моторов включает в себя: два бензиновых агрегата и один дизельный двигатель.

Напомним, в конце августа 2020 года цены на модели немецкой марки Opel в России выросли на 50 тысяч рублей.

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