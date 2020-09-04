Минск, 4 сентября 2020, 07:01 — REGNUM Неизвестные взломали сайт МВД Белоруссии, после чего изменили список разыскиваемых лиц, передают 4 сентября издание «Наша Нiва» и телеканал «Белсат».
Следите за развитием событий в трансляции: «Белоруссию сотрясают протесты – все новости»
По информации в белорусской прессе, после взлома в списке разыскиваемых лиц появились имена президента страны Александра Лукашенко и министра внутренних дел Юрия Караева. Сейчас сайт ведомства заблокирован.
Ситуацию прокомментировала пресс-секретарь МВД Белоруссии Ольга Чемоданова. По её словам, в правоохранительном ведомстве устанавливают причины произошедшего и виновных.
Ранее в Белорусском национальном центре реагирования на компьютерные инциденты заявляли, что хакерским атакам подвергались государственные интернет-ресурсы республики.