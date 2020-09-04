Минск, , 07:01 — REGNUM Неизвестные взломали сайт МВД Белоруссии, после чего изменили список разыскиваемых лиц, передают 4 сентября издание «Наша Нiва» и телеканал «Белсат».

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По информации в белорусской прессе, после взлома в списке разыскиваемых лиц появились имена президента страны Александра Лукашенко и министра внутренних дел Юрия Караева. Сейчас сайт ведомства заблокирован.

Ситуацию прокомментировала пресс-секретарь МВД Белоруссии Ольга Чемоданова. По её словам, в правоохранительном ведомстве устанавливают причины произошедшего и виновных.

Ранее в Белорусском национальном центре реагирования на компьютерные инциденты заявляли, что хакерским атакам подвергались государственные интернет-ресурсы республики.