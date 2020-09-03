Москва, , 22:50 — REGNUM Тихоокеанский флот России получит около десяти новейших корветов проекта 20 380 с интегрированными радиолокаторами «Заслон», сообщает 3 сентября газета «Известия» со ссылкой на неназванные источники в военном ведомстве.

По утверждению издания, в последних числах августа 2020 года Минобороны РФ заключило контракт на строительство серии из почти десяти кораблей с уникальным радаром.

Уточняется, что интегрированные радиолокационные комплексы (РЛК) «Заслон» способны обнаруживать стелс-аппараты на дистанции 75 км, а обычные цели «видит» за 300 км.

При этом корветы проекта 20 380 изготавливаются из многослойных композиционных материалов с использованием стелс-технологий, что снижает их радиолокационную заметность.

Корветы будут вооружаться противокорабельным ракетным комплексом «Уран» с дальностью поражения надводных целей до 260 км. Противовоздушную оборону корветов обеспечат зенитно-ракетные комплексы «Редут».

Издание отмечает, что большинство из кораблей этой серии будут переданы в состав Тихоокеанского флота.

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