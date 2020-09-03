Париж, , 15:44 — REGNUM Французская компания Peugeot представила обновленный кроссовер 5008. Об этом 3 сентября сообщает пресс-служба компании.

Peugeot 5008 Peugeot

Новый кроссовер марки оснащен новейшими технологиями. Так, панель i-Cockpit состоит из нового 10-дюймового сенсорного экрана высокой четкости и дополнительных опций для обеспечения безопасности за счет новейших средств помощи при вождении.

Модель оборудована адаптивным круиз-контролем, ассистентом движения по заданной полосе, системой экстренного торможения и функцией распознавания дорожных знаков.

Peugeot 5008 обладает новой модульной конструкцией, которая предлагает безграничные возможности для перевозки до семи человек.

Моторная линейка обновленного кроссовера состоит из двух бензиновых и пары дизельных моторов, производительность которых составляет от 128 до 178 л. с. Старт продаж новинки на европейском авторынке намечен на конец 2020 года.

Напомним, с момента начала производства кроссоверов Peugeot 5008 в 2017 году было выпущено более 300 000 автомобилей.

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