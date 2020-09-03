Лондон, , 15:06 — REGNUM Британский автопроизводитель машин для чемпионата мира по автогонкам в классе Формула-1 Brabham Automotive представил третью версию гиперкара BT62. Об этом сообщается в пресс-релизе компании.

Новая версия модели предназначена для дорог общего пользования и будет называться BT62R. Отмечается, что гиперкары появятся у первых клиентов уже в ближайшие несколько недель.

В качестве силового агрегата у BT62R имеется 700-сильный 5,4-литровый атмосферный агрегат V. Сочетается этот движок с 6-скоростной секвентальной коробкой передач.

Внешне авто отличается от других версий BT62 модернизированным корпусом из углеволокна, который придаёт модели больше динамичности.

«Все необходимые работы по проектированию и проектированию для превращения гусеницы BT62 в дорожную модель BT62R были выполнены силами нашей команды инженеров, что является прекрасным свидетельством их профессионализма», — отметил глава Brabham Automotive Дэн Маркс.

Ранее стало известно, что компания Brabham Automotive совместно с фирмой Kyron Audio планируют создать премиальную аудиосистему стоимостью 250 тыс. долларов.

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