Санкт-Петербург, , 15:02 — REGNUM Небольшой электрический городской кроссовер, созданный в Санкт-Петербурге, запатентован в Федеральном институте промышленной собственности. Об этом сообщает РБК.

Электрокар был разработан специалистами «Центра компьютерного инжиниринга» (CompMechLab) СПбПУ. Глава CompMechLab Алексей Боровков сообщил, что это будет небольшой городской кроссовер для массового потребителя.

Кузов автомобиля будет создан из карбона, титана и алюминия. Внешний вид авто можно будет изменять в соответствии с пожеланиями конкретного клиента.

Стоит отметить, что данный проект был реализован всего за два года.

Ранее гендиректор Zetta Денис Щуровский заявил, что из-за отказа в получении займа компания отложила выпуск российского электрокара City Modul 1.

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