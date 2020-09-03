Тоёта, Япония, , 13:50 — REGNUM На японском предприятии Motomachi в городе Тоёта сошла с конвейера первая модель GR Yaris. Об этом сообщается на сайте автопроизводителя.

Стоит отметить, что завод Motomachi был создан в соответствии со специфическими потребностями производства GR Yaris. Кроме того, Toyota Gazoo Racing открыла на предприятии участок по производству спортивных автомобилей GR.

Завод состоит из нескольких отдельных сборочных участков, соединенных автоматическими линиями (AGV). Технологии, применяемые на данном заводе, позволяют выпускать жесткие кузова, которые необходимы для спортивных автомобилей.

На этом автопредприятии работают высококвалифицированные специалисты компании Toyota. Эти члены команды, известные как «Такуми», отличаются своим исключительным мастерством.

GR Yaris класса WRC представляет собой уникальный спортивный автомобиль на новой платформе, оснащенный совершенно новым трёхцилиндровым двигателем объёмом 1,6 л с турбонаддувом мощностью 261 л. с. (360 Нм), а также уникальной системой полного привода GR-FOUR. Вес модели составляет всего 1280 кг.

Ранее японское тюнинг-ателье Toyota Gazoo Racing представило набор улучшений для нового кроссовера Toyota Yaris Cross.

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