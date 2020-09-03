Берлин, , 12:59 — REGNUM Немецкий автопроизводитель Volkswagen назвал свой новый электрический внедорожник e-Thing. Патент на имя был зарегистрирован в Европейском патентном бюро.

Заявка была подана в категории «транспортные средства». Ожидается, что название e-Thing получит серийная версия концепт-кара ID. Buggy, представленная в 2019 году на Женевском автомобильном салоне.

Экстерьер электровнедорожника создан в духе багги из шестидисятых годов, а собрано авто на «тележке» MEB.

Кузов ID. Buggy создан из композитных материалов, а под капотом машины функционирует 204-сильный электродвижок, который питает литий-ионная батарея ёмкостью 62 кВт-ч.

Силовой агрегат позволяет проехать кроссоверу без подзарядки до 250 км. С 0 до 100 км/ч авто разгоняется за 7,2 секунды.

Премьера новинка ожидается не ранее 2025 года.

Напомним, компания Volkswagen 23 сентября 2020 года планирует представить в онлайн-режиме электрокар ID.4. Сразу после официальной премьеры электромобиль будет доступен для предзаказа.

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