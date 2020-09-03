Санкт-Петербург, , 12:52 — REGNUM На предприятии Nissan в Санкт-Петербурге была запущена новая технология нанесения двухкомпонентного лака на автомобили. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Данная технология позволила повысить качество лакокрасочного покрытия машин японской марки, сделав их надёжнее и долговечнее. Ранее на заводе применялась технология нанесения однокомпонентного лака на авто.

«Двухкомпонентный лак обеспечивает покрытие более высокого качества, обладающего лучшей износостойкостью и долговечностью по сравнению с однокомпонентным лаком. Кузов автомобиля, покрытый таким лаком, выглядит более гладким, блестящим и дольше сохраняет эффект новизны», — говорится в сообщении.

В период летних каникул на предприятии Nissan в Санкт-Петербурге была произведена модернизация оборудования для внедрения новой технологии.

Ранее стало известно, что в России начались продажи обновленного кроссовера Nissan X-Trail.

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