Берлин, , 12:26 — REGNUM Немецкий автопроизводитель Mercedes-Benz провёл официальную премьеру трёх авто S-Class 2021 модельного года. Об этом сообщается на сайте автопроизводителя.

Две модели S500 и S580 укомплектованы умеренно-гибридной силовой установкой, созданной на базе технологий EQ Boost.

Третья модель S-Class представляет собой подключаемый гибрид. Она получит название S580e. Силовой агрегат этого автомобиля будет состоять из трёхлитрового шестицилиндрового бензинового мотора с турбированным наддувом и электрического двигателя. Питается электромотор от батареи на 28 кВт-ч. Общая производительность гибрида равна 510 «лошадей».

"S-Класс — это самый продаваемый седан класса люкс в мире. С последним поколением мы хотим предложить нашим клиентам инновации, безопасность, комфорт и качество», — заявил председатель Daimler AG и Mercedes-Benz AG Ола Келлениус.

Первые поставки новинки в Великобританию ожидаются в декабре 2020 года.

Напомним, 6 сентября на торгах The Autoworld Autumn Sale британского аукционного дома Bonhams будет выставлен легендарный немецкий вездеход Mercedes-Benz Unimog 1974 года выпуска.

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