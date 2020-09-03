Вашингтон, , 12:17 — REGNUM Разработку прототипа новой ракеты средней дальности, предназначенной для поражения движущихся целей на суше и на море, начал Пентагон. Об этом 3 сентября сообщает еженедельник Defense News.

По данным издания, решение о разработке новой ракеты средней дальности было принято в результате исследований, которые, как рассказала изданию официальный представитель армии США Робин Мэк, в нынешнем году были проведены военными в штате Нью-Мехико.

«Цель исследований состояла в том, чтобы изучить будущие стратегические огневые возможности», — заявила она.

Также представитель американской армии сообщила, что в ходе данных исследований были выработаны рекомендации по краткосрочной и долгосрочной стратегии инвестиций для «огневых возможностей, которые позволят США сдерживать, а при необходимости и побеждать находящихся на равных конкурентов».

Кроме этого Мэк сообщила, что в ходе данных исследований было принято решение о разработке ракеты, способной собой «дополнить другие критически важные системы» американских вооружений.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 сентября очередном ежегодном докладе о состоянии армии КНР Пентагон признал, что на данный момент Народно-освободительная армия Китая (НОАК) сумела обойти ВС США как минимум в трёх областях.